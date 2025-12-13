본문 바로가기
광주 서구 동천동, BI 활용 책으로 세대공감~

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.13 10:59

청춘 자서전 출판회·내 생애 첫 책 사진전

광주 서구 동천동 BI 활용 책으로 세대공감 행사 현장. 서구청 제공

광주 서구 동천동 BI 활용 책으로 세대공감 행사 현장. 서구청 제공

광주광역시 서구 동천동은 12일 행정복지센터에서 주민자치회 주관으로 '청춘 자서전 출판 기념회 및 내 생애 첫 책 사진전'을 개최했다.


이번 행사는 동천동 장년층이 직접 집필한 자서전과 신생아들이 선물 받은 첫 책과 함께한 모습을 한자리에 모아 '세대가 함께 만드는 책마을의 한 페이지'를 주제로 꾸며졌다.

동천동은 마을 BI(Brand Identity)인 '다독다독 책마을'에 따라 책과 교육을 중심으로 마을사업을 꾸준히 추진해왔다. 특히 2023년부터 지역에서 태어난 신생아 가정에 책과 축하 메시지를 전하는 '생애 첫 책' 사업을 이어왔고 문화체육관광부 주관 독서아카데미 공모사업에 전국 유일 동 단위 사업 수행기관으로 선정돼 주목받기도 했다.


올해는 독서문화 사업 대상을 장년층까지 확장해 주민들이 자신의 삶을 글로 기록하는 '청춘 자서전' 프로그램을 운영했다. 행사에 참여한 한 주민은 "살아온 날을 글로 적다보니 잊고 지냈던 순간들이 떠올라 뭉클했다"며 "내 이야기가 책으로 남는다는 사실에 큰 자부심을 느낀다"고 소감을 전했다.


박병채 동천동 주민자치회장은 "장년층의 삶과 신생아의 시작이 함께하는 이 행사를 통해 동천동이 세대를 아우르는 따뜻한 공동체임을 다시 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 책과 사람이 어우러지는 다양한 마을사업을 발굴해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
