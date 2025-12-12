본문 바로가기
대통령실 "10월 이후 캄보디아 내 '韓 스캠 피의자' 107명 송환…현지 검거 154명"

임철영기자

입력2025.12.12 13:54

수정2025.12.12 13:58

숏뉴스
피해 신고, 10월 93건→11월 17건으로 감소
"국민에게 피해 주면 그 이상을 잃는다는 것 분명하게 보여줄 것"

이재명 대통령의 지시에 따라 지난 10월부터 캄보디아 스캠 범죄에 대해 범정부 차원에서 총력 대응한 결과 캄보디아 내 한국인 피의자 107명을 송환하는 성과를 거뒀다고 강유정 대통령실 대변인이 12일 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

정부는 외교부·국가정보원·경찰의 외교적 노력을 통해 한국인 피의자 국내 송환에 대한 캄보디아 정부의 기조를 긍정적으로 변화시키는 등 긴밀한 협조체계를 구축해 왔다.


또한 캄보디아 정부가 지난 7월과 9월 진행한 대규모 검거 작전과 한국 정부의 합동대응팀 현지 방문 등으로 현지 한국인 피의자 누적 검거 인원도 11월 말 기준 154명이다.

강 대변인은 "캄보디아에서 감금, 실종된 우리 국민들의 피해 신고도 정부 합동 대응이 시작된 지난 10월에는 93건에 달했으나 대응 성과가 나타나기 시작한 11월에는 17건에 그치는 등 80% 넘게 대폭 감소했다"고 설명했다.


이재명 대통령은 캄보디아 스캠 범죄에 대응하기 위해 지난 10월23일 관계 장관 회의를 주재하고 외교부·법무부·국정원·금융위원회 등 8개 기관이 함께하는 특별대응본부 구성을 지시하는 등 강력한 대책 마련을 주문하기도 했다. 이후 정부는 한·캄보디아 정상회담 개최(10월27일), '코리아 전담반' 개소(11월10일) 등 전략적인 노력을 지속하고 있다.


강 대변인은 "정부는 앞으로도 우리 국민의 안전과 생명, 그리고 민생을 위협하는 초국가범죄에 대해 중단 없이 단호하고 강력하게 대처할 것"이라며 "만약 대한민국 국민에게 피해를 주면 그 이상을 잃는다는 것을 분명하게 보여줄 것"이라고 말했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

