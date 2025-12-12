[속보]대통령실 "캄보디아 韓 스캠 피의자 107명 송환…누적 검거 154명"
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]대통령실 "캄보디아 韓 스캠 피의자 107명 송환…현지 누적검거 154명"
2025년 12월 12일(금)
[속보]대통령실 "캄보디아 韓 스캠 피의자 107명 송환…누적 검거 154명"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"너무 리얼해서 비린내 나겠다"…완도 기부 답례품 전복쿠션 화제
"동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세에 시골까지 불티난 日
용인 아파트서 40대 투신 사망…9세 아들은 차량서 숨진채 발견
"갑자기 팔이 축축하고 끈적"…지하철에서 피 묻히고 사라진 정체불명 남성
'똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 [농업 바꾼 FTA]④
버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설
삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"
가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워
'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?
"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때