본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

대통령실

李대통령, 개인정보 유출 과징금 상향 지시…"회사 망한다 생각 들게"

송승섭기자

입력2025.12.12 12:03

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이재명 대통령, 12일 과기부 등 업무보고

李, 개인정보 유출 등 위반행위 과징금 따져
현 과징금은 '직전 3개년 매출 평균의 3%'
이 대통령 "3년 중 제일 높은 매출로 하라"

이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 과학기술정보통신부ㆍ개인정보보호위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 과학기술정보통신부ㆍ개인정보보호위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령이 12일 개인정보를 유출하는 등 반복적이고 중대한 법 위반행위가 발생한 경우 물리는 과징금 수준을 높이라고 지시했다. 또 최근 발생한 쿠팡 개인정보 유출 사고 등을 겨냥해 "잘못하면 회사가 망한다는 생각이 들게 만들어야 한다"고 지적했다.


이 대통령은 이날 세종시 정부세종컨벤션센터에서 '혁신과 신뢰로 도약하는 대한민국'이라는 주제로 열린 과학기술정보통신부 등 유관기관 업무보고에서 개인정보보호위원회로부터 업무보고를 받고 이같이 말했다.

송경희 개인정보보호위원장이 '반복·중대 위반에 대한 징벌 과징금 특례를 매출의 10% 과징금으로 부과하겠다'고 보고하자, 이 대통령은 "지금은 얼마나 부과하나, 규정이 없느냐"고 물었다. 이에 송 위원장이 "과징금을 산정할 때 고려한다. 법적으로는 전체 매출액의 3%, 시행령은 직전 3개년 매출액의 평균으로 돼 있다"고 답했다.


이에 이 대통령은 "(법에서 시행령으로) 갈수록 (제재 수위가) 약해진다"면서 "시행령을 일단 고치라. 직전 3개년 매출액 중에서 제일 높은 연도의 (매출액에) 3%로 하라"고 했다. 송 위원장은 "그렇게 검토하겠다"고 대답했다.


이 대통령은 "경제 제재가 너무 약해서 (기업들이) 위반을 밥 먹듯이 하고 위반해도 신경도 안 쓴다"면서 "위반하면 난리가 나야 하는 것 아닌가, 위반해도 태도를 보면 뭐 어쩔 건데 하는 느낌이 든다"고 지적했다. 이어 "(기업들이) 위반하지 않으려는 노력을 충분히 하고 비용도 들여야 하는데 그런 노력이 안 보인다"며 "앞으로는 법을 위반해 국민에게 피해를 주면 국민에게 엄청난 경제 제재를 당한다"고 강조했다.

또 이 대통령은 쿠팡 개인정보 유출 사고와 관련해 "(피해를 본) 사람들이 일일이 소송하지 않으면 (보상을) 안 준다는 것"이라면서 "집단소송제를 꼭 도입해야 할 것 같다"고 당부했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세에 시골까지 불티난 日 "동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기