본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

한국투자공사, 크래프톤과 함께 인도 VC 및 테크 투자 논의

이승진기자

입력2025.12.12 10:27

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제2차 뭄바이 국제금융협의체
"인도 게임산업, 3년 내 2배 성장"

국부펀드 한국투자공사가 인도에서 한국 기관 투자자와 함께 현지 테크 산업에 대한 투자 기회를 논의하는 자리를 마련했다.


한국투자공사는 인도 뭄바이사무소 주관으로 지난 11일(현지시간) 제2차 뭄바이 국제금융협의체를 개최했다고 12일 밝혔다.

행사에는 주 인도 뭄바이총영사관, 국내 공공 금융기관 및 민간 투자기관·증권사·은행 소속 관계자 등 30여 명이 참석했다.


한국 게임사 크래프톤의 손현일 인도법인 대표가 '인도 벤처캐피털(VC) 및 테크 투자 동향과 변화하는 시장에서의 기회'를 주제로 발표를 맡았다.

한국투자공사 인도 뭄바이 사무소가 11일 현지에서 개최한 제2차 뭄바이 국제금융협의체의 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다.한국투자공사

한국투자공사 인도 뭄바이 사무소가 11일 현지에서 개최한 제2차 뭄바이 국제금융협의체의 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다.한국투자공사

AD
원본보기 아이콘

손 대표는 "인도 게임 시장 규모는 현재 약 8억 4500만달러에서 2028년 19억달러까지 성장할 것으로 전망된다"며 "인도 정부의 게임 세제 개편 이후 스타트업을 중심으로 인수합병(M&A)이 활발히 이뤄지면서 새로운 투자 기회가 열리고 있다"고 진단했다.


그는 "현재 인도 VC 시장은 글로벌 시장과 마찬가지로 유동성이 축소된 국면에 놓여 있다"면서도 "게임산업 특성을 고려해 현지 ▲ 게이밍 생태계 투자 ▲신규 비즈니스 확장 ▲디지털 이용자에 대한 인사이트 확보에 주력하면 기회를 창출할 수 있을 것"이라고 말했다.

크래프톤은 2020년 인도에 법인을 설립하고서 '배틀그라운드 모바일 인도'(BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA)를 현지에 성공적으로 출시한 것으로 평가받는다.


행사를 주관한 권기호 뭄바이사무소장은 "국내 금융기관이 인도 VC 및 테크 투자 트렌드를 이해하고, 인도 디지털 생태계와 투자 기회를 점검하는 데 도움이 된 자리였다"며 "앞으로도 인도 현지 전문가와 교류를 확대해 한국 금융 네트워크 강화와 정보 공유에 지속적으로 힘쓸 계획"이라고 말했다.


한국투자공사는 글로벌 금융 중심지(미국 뉴욕·샌프란시스코, 영국 런던, 싱가포르, 인도 뭄바이)에 해외 지사 및 사무소를 운영하며, 현지에 진출한 국내 공공·민간 금융기관과의 정보 공유 및 협력 체계를 강화하고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세에 시골까지 불티난 日 "동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기