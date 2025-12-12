서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]배경훈 "세계 톱10 AI모델 개발…내년 3월 전국민 AI경진대회"
2025년 12월 12일(금)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"기분 완전 망쳤잖아"…맥도날드 '크리스마스 광고' 결국 철회, 어땠길래
"너무 리얼해서 비린내 나겠다"…완도 기부 답례품 전복쿠션 화제
"새벽 4시에 일어나 공복 유산소"…아이들 위해 '몸짱 달력 모델' 된 경찰들
용인 아파트서 40대 투신 사망…9세 아들은 차량서 숨진채 발견
"금보다 더 올랐다고?" 올해만 100% 넘게 폭등하자… '불티'나는 실버뱅킹
버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설
삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"
가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워
'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?
"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때