안전보건공단 부산본부, 겨울철 한랭질환 예방 캠페인 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.12 10:24

부산시청 광장·지하철역서 합동 홍보… “안전한 겨울 일터 조성 앞장”

안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)는 지난 11일 '안전일터 조성의 날'을 맞아 부산시청 광장과 인근 지하철역 일대에서 겨울철 한파 대비 한랭질환 예방 캠페인을 실시했다.

안전보건공단 부산본부가 겨울철 한랭질환 예방 캠페인을 실시하고 있다. 안전보건공단 제공

이 캠페인은 부산지방고용노동청, 안전보건공단 부산광역본부, 부산시청, 부산대학병원 등 지역 안전문화실천추진단이 함께 참여해 진행됐다.


관계 기관은 한파 대비 5대 기본 수칙(▲따뜻한 옷 착용 ▲따뜻한 쉼터(휴식) 확보 ▲따뜻한 물 섭취 ▲작업시간대 조정 ▲119 신고)을 홍보하고, 한파 대비 안전 물품을 배포하며 한랭질환 예방의 중요성을 적극 알렸다.

정종득 본부장은 "이번 합동 캠페인을 통해 지역사회에 한랭질환 예방 인식을 높이는 계기가 되길 바란다"며 "겨울철 안전한 일터 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
