[포토] 대외경제관계장관회의 주재한 구윤철 부총리

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대외경제관계장관회의에서 참석, 한미 FTA 공동위 개최 및 대외경제 여견 등에 대해 발언하고 있다.







