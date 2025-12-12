"'주사 이모' 의혹은 100개 중 하나" 박나래 전 매니저 '추가 폭로' 예고

지난 8일 박나래 "매니저들과 오해 풀었다"

전 매니저 측 "사과·합의 없었다" 정면 반박



방송인 박나래가 자신의 갑질 의혹을 제기한 전 매니저들과 만나 오해를 풀었다고 주장했지만, 전 매니저들은 전혀 다른 입장을 밝히며 진실 공방이 가열되고 있다. 박나래의 사과도 없었고, 합의도 이뤄지지 않았다는 것. 또 지금까지 공개된 의혹은 100개 중 하나에 불과하다며, 추가 폭로를 예고하는 등 상황은 걷잡을 수 없이 격화하는 모양새다.

박나래, 오해 풀었다더니…전 매니저 "사실과 달라" 반박

앞서 박나래는 매니저 갑질 의혹 등이 불거지자 지난 8일 "11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사했고, 최근까지 당사자들과 이야기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓였다"며 "어제 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었다"고 했다.

그러나 11일 SBS 뉴스는 박나래 매니저들의 말을 인용, "박나래의 사과는 없었고 합의도 이뤄지지 않았다"고 전했다. 박나래 전 매니저 측은 "양측의 합의 조건이 맞지 않았고, 박나래가 '철저한 조사와 법적 증거로 해결하자'고 말했다"고 주장했다.

또 "이번 사안의 핵심은 본인들에 대한 박나래의 갑질이라며 "대리 처방과 불법 의료행위 등 논란이 되는 이른바 '주사 이모' 의혹은 박나래와 관련된 의혹 100개 중 하나에 불과하다"고 추가 폭로를 예고했다.

"횡령·불법 의료행위…지금까지 알려진 건 일부일 뿐" 주장

전 매니저 측은 "경찰 수사를 통해 하나하나 드러날 것이라면서, 지방 일정이 있을 때 박 씨가 또 다른 '링거 이모'에게서 불법 의료행위를 받았다"는 폭로도 이어갔다.

실제로 근무하지 않은 전 남자친구에게 소속사가 급여를 지급했다는 이른바 '횡령 의혹'에 대해서도 "알려진 건 일부"라고 박나래 전 매니저 측은 주장했다.

활동 중단 선언에도 논란 지속

앞서 박나래 전 매니저들은 지난 3일 서울서부지법에 박나래의 부동산가압류를 신청하고 재직 기간 동안 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등 갑질 피해와 박나래의 안주 심부름, 술자리 강요, 24시간 대기 등 사적인 괴롭힘을 당했다고 토로했다.

뿐만 아니라 박나래가 전 남자친구를 소속사 정식 직원인 것처럼 허위 등재한 뒤 올해 1월부터 11월까지 11개월간 4400여만원을 지급해 왔으며, 지난 8월엔 전 남자친구의 전세 보증금 마련을 위해 3억여원을 송금했다고 주장하며 박나래를 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로도 고발했다.

이에 박나래 측은 "전 매니저들이 퇴직금 수령 후 추가로 회사의 전년도 매출 10%에 해당하는 금액을 요구했다. 요구 금액 역시 점차 증가해 수억 원 규모에 이르게 됐다"며 전 매니저들을 공갈 혐의로 맞고소한 상태다.

이후 박나래는 "모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다"며 활동 잠정 중단을 선언했다 박나래는 MBC TV 예능 프로그램 '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등에서 하차했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



