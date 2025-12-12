본문 바로가기
[속보]'테라사태' 권도형 美 법원서 징역 15년형 선고

입력2025.12.12 07:08

[속보]'테라사태' 권도형 美 법원서 징역 15년형 선고
스테이블 코인 '테라USD' 발행 관련 사기 등 혐의로 미국에서 형사재판을 받는 권도형 테라폼랩스 설립자에게 법원이 징역 15년 형을 선고했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

