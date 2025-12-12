본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경기일반

임성재 '내년에도 PGA 투어에 집중'

노우래기자

입력2025.12.12 06:00

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

매니지먼트사 LIV 골프행 부인
"임성재의 향후 진로 변화 없다"

임성재의 소속사가 LIV 골프행을 부인했다.


임성재의 매니지먼트 회사인 올댓스포츠는 11일 일부에서 임성재의 LIV 골프 이적설이 보도된 것과 관련해 "전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.

임성재의 매니지먼트 회사인 올댓스포츠는 그의 LIV 골프행을 부인했다. AP연합뉴스

임성재의 매니지먼트 회사인 올댓스포츠는 그의 LIV 골프행을 부인했다. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

올댓스포츠는 "현재 제기되는 모든 이적 관련 내용은 확인되지 않은 허위 정보로 사실과 완전히 무관하다"며 "임성재는 내년 시즌 미국프로골프(PGA) 투어 준비에 집중하고 있다. 향후 진로와 관련된 어떠한 변화도 없다"고 못 박았다.

임성재는 PGA 콘페리(2부) 투어에서 좋은 성적을 거둬 세계 무대에서 활약하고 있는 선수다. 그는 2018년 콘페리 투어에서 2승을 올리며 올해의 선수와 신인상을 받았다. 2019년 PGA 투어에 데뷔한 이후 2020년 혼다 클래식, 2021년 슈라이너스 칠드런스 오픈에서 2승을 거뒀다. 세계랭킹 42위, 한국 선수 중 가장 높은 순위다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물타기 하다 그만…2대 주주" 27억 매도 '슈퍼개미' 신원종합개발 공시 화제 "물타기 하다 그만…2대 주주" 27억 매도 '슈퍼개... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?"콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

'혈세인데' 수십억 못 쓰고 날아갔다…방치되는 공무원 항공 마일리지

선별·보관·판매까지…'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

헬멧 쓰고 중장비 다니는 도로로목숨 걸고 장 보러 가는 길

디즈니, 오픈AI에 10억달러 투자…할리우드·AI 협업 본격화

새로운 이슈 보기