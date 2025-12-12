더 CJ컵, 베스트 타이틀 스폰서상 수상

PGA 투어 스폰서 정체성과 철학 평가

CJ그룹 대회장 'CJ 하우스' 마련 차별화

대회 운영상, 사회 공헌상 등 수상

더 CJ컵 바이런 넬슨이 스폰서상을 받았다.

미국프로골프(PGA) 투어는 10일(현지시간) "더 CJ컵 바이런 넬슨이 베스트 타이틀 스폰서상(Best Title Sponsor Integration)을 받았다"고 발표했다. 이 상은 스폰서의 정체성과 철학이 대회 운영 전반에 얼마나 자연스럽고 깊이 표현됐는지를 평가해 수상자를 정한다.

더 CJ컵 바이런 넬슨이 PGA 투어 베스트 타이틀 스폰서상을 받았다. CJ그룹 제공

대회 타이틀 스폰서인 CJ그룹은 이 대회에 한식을 포함해 음악, 뷰티 등 다양한 한국 문화를 경험할 수 있는 공간 'CJ 하우스'를 마련했다. 차별화된 스폰서십 전략과 브랜드 경험을 성공적으로 구현했다는 평가를 받았다.

특히 도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀인 카이 트럼프가 대회장과 CJ 하우스를 방문해 한국 문화를 체험한 모습이 화제를 모으기도 했다. 골프 선수로도 활약 중인 카이 트럼프는 "평소 관심 있었던 한국 문화를 직접 경험해 즐거웠다. 한국 음식이 매우 훌륭했다"고 말했다.

CJ그룹은 2001년부터 골프 마케팅을 시작했다. 이재현 회장의 '꿈지기' 철학을 바탕으로 현재 골프, 수영, 테니스, 빙상, 스노보드, 육상, 브레이킹 등 7개 종목 유망주 20여명을 후원하고 있다. 더 CJ컵은 PGA 투어로부터 2019년 베스트 대회 운영상, 지난해에는 베스트 사회 공헌상을 받았다.





노우래 기자



