“당신의 용기, 우리가 지킵니다”… S-OIL, 8인의 영웅소방관에 경의

재난·사고 현장에서 희생정신 발휘… 영웅소방관 선정



2006년부터 20년간 소방관 사기진작·생활안정 지원

S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 한국사회복지협의회(회장 김성이)와 함께 11일 서울 마포 가든호텔에서 '소방영웅 시상식'을 개최하고, '영웅 소방관' 8명에게 상패와 상금 9000만원을 수여했다.

S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO(뒷줄 왼쪽에서 7번째)가 시상식을 마치고 영웅 소방관 수상자와 행사 관계자들과 기념촬영하고 있다(뒷줄 왼쪽에서 5번째부터) 한국사회복지협의회 김성이 회장, 소방청 김승룡 청장 직무대행, S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO, 류열 사장. S-OIL 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 시상식에서 S-OIL은 소방 관련 전문가로 구성된 심사위원회에서 '최고 영웅소방관'으로 선정된 류영철 소방위(청송소방서)에게 상패와 상금을 시상했다.

또 강하영 소방장(119특수대응단) 등 '영웅소방관' 7명에게도 상패와 상금을 전달했다.

영예의 '최고 영웅 소방관'에 선정된 류영철 소방위는 '25년 6월 청송군 집중호우로 인한 하천 범람으로 하천 중앙에 고립된 모녀 2명을 안전하게 구조하고, 경북 초대형 산불 당시 최일선에서 문화재 피해를 최소화하고 인명을 구조하는 등, 탁월한 활동 실적으로 투철한 소명 의식과 구조활동을 인정받았다.

S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO와 최고영웅소방관 류영철 소방위(청송소방서). S-OIL 제공 원본보기 아이콘

또 화재와 각종 재난 사고 현장에서 국민의 생명을 구하기 위해 희생정신을 발휘한 강하영 소방장(119특수대응단), 문덕기 소방경(삼척소방서), 서문교 소방위(서울주 소방서), 이기평 소방장(수도권119특수구조대), 임건택 소방장(119특수대응단), 차병구 소방경(119특수대응단), 천영민 소방장(119특수대응단) 등 소방관 7명이 '2025년 영웅 소방관'으로 선정됐다.

S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO는 "각종 화재, 사고 현장에서 몸을 사리지 않고 생명을 구조하는 소방관들의 활약에 큰 감명을 받았다"면서 "에쓰-오일은 소방영웅 지킴이 활동에 자부심을 느끼며, 앞으로도 지속해서 지원하겠다"고 말했다.

S-OIL은 2006년부터 소방영웅지킴이 캠페인을 통해 20년간 ▲순직소방관 유가족 위로금 ▲순직소방관 유자녀 학자금 ▲부상소방관 치료비 ▲소방관 부부 휴(休) 캠프 등 체계적인 프로그램으로 후원을 지속해 오고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



