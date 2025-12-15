가천대, 2026학년도 조기취업형 계약학과·대학원 모집

산학 연계 신입 인재 선발 추진

가천대학교는 2026학년도 조기취업형 계약학과 학부 정시모집과 일반대학원 전기 추가모집 신입생 선발을 동시에 진행한다고 15일 밝혔다.

가천대 전경.

조기취업형 계약학과는 입학과 동시에 협약기업 취업이 확정되는 교육부 지원 산학협력 모델로, 산업 현장에서 요구하는 실무형 전문 인재를 양성하는 것이 목표다.

학부 정시모집(나군)은▲바이오의료기기학과 ▲게임·영상학과 ▲반도체·디스플레이학과 ▲반도체설계학과 ▲미래자동차학과 등 5개 학과에서 신입생을 선발한다. 원서접수는 오는 29일부터 31일까지다.

1단계 합격자 발표는 내년 1월 13일이고 면접은 이틀 후인 15일 진행된다. 최종합격자는 1월 23일 발표 예정이다. 학생들은 3학년 진급 시 협약기업과 근로계약을 체결하며, 졸업 시까지 해당 기업과의 계약을 유지해야 한다. 4년제 정규 학사과정으로 운영되며, 재학 중 원칙적으로 휴학이 제한된다.

일반대학원 조기취업형 계약학과(차세대반도체학과)는 2026학년도 전기 추가모집을 통해 25명의 석사과정 신입생을 모집한다. 전공은 ▲차세대반도체공학 ▲차세대반도체설계 2개 트랙이며, 원서접수는 18일부터 26일 오후 5시까지 진행한다.

전형은 내년 1월7일부터 12일, 기업별 일정에 맞춰 실시되며 합격자는 1월20일 발표된다. 입학생은 내년 3월 입학 후 1년 동안 전일제(full-time)로 수학하며, 1·2학기에는 기업 수요 기반의 전공·실무 교육(학기당 12학점), 3학기에는 취업과 동시에 기업과 공동 수행하는 R&D 프로젝트(6학점)를 이수해 총 30학점으로 석사학위를 취득한다. 졸업논문은 R&D 결과보고서로 대체 가능하다.

조기취업형 계약학과에는 등록금과 생활비를 포함한 다양한 장학 혜택이 제공된다. 학부의 경우 1학년은 국고로 등록금 전액이 장학금이 지원되며, 2학년에는 대학에서 학비의 50%를 장학금으로 지원한다. 이후 3학년부터는 취업한 협약기업에서 학비의 50%를 지원받는 방식으로 장학 혜택이 이어진다.

대학원 과정은 1·2학기 등록금 전액과 월 최대 100만원의 생활비가 지원되며, 3학기에는 협약기업에서 지급하는 급여와 함께 학비의 절반이 장학금으로 제공된다.

자세한 사항은 가천대학교 조기취업형 계약학과(대학원) 신입생 모집공고를 통해 확인할 수 있다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



