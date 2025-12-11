[포토] 집무실 향하는 정동영 통일부 장관

통일교 금품수수 의혹 당사자로 지목된 정동영 통일부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다.







