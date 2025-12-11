16기 OK배정장학생 모집…"졸업까지 매달 최대 200만원"

1월12일까지 온라인 지원서 신청

1학기부터 정규학기 졸업까지 장학금

OK금융그룹은 대학생과 대학원생에게 정규학기 졸업까지 매월 최대 200만원을 지원하는 '16기 OK배정장학생' 모집을 시작한다고 11일 밝혔다.

OK배정장학금은 성실하고 재능이 우수한 대학(원)생을 대상으로 정규학기 졸업 시까지 매월 최대 200만원을 지원하는 국내 최대 규모의 생활비 장학 프로그램이다.

16기 장학생 모집 대상은 내년도 2학기 등록금 전액을 교내·외 장학금으로 해결한 대학생 및 대학원 재학생이다.

대학생 지원자는 국내외 정규 4년제 대학에 재학 중이어야 한다. 2개 학기 이상 성적증명서 제출, 학점 4.0 이상(4.5 만점 기준), 소득분위 8분위 이내 조건도 충족해야 한다.

석·박사 대학원생은 국내·외 정규 4년제 대학원 재학생이 대상이다. 1개 학기 이상 성적증명서 제출(박사과정은 입학 예정자도 지원 가능), 학점 4.0 이상(4.5 만점 기준), 소득분위 8분위 이내 등 지원 요건을 충족해야 한다.

재단은 다음 달 12일까지 재단 홈페이지에서 온라인 지원서를 접수한다. 서류 심사 및 면접 등 추가 전형을 거쳐 내년 2월 중 최종합격자를 발표할 예정이다. 선발된 16기 장학생은 내년 1학기부터 정규학기 졸업 시까지 매월 최대 200만원 장학금을 지원받는다.

재단은 장학생의 지속적인 성장과 리더십 함양을 돕기 위해 다양한 교육·교류 프로그램을 운영하고 있다.

매년 상·하반기 두 차례 열리는 'OK배정장학생 워크숍'은 장학생 간 네트워크 형성과 공동 성장의 장으로 자리 잡았다. 법조계로 진출한 장학생들을 위한 '로스쿨인의 밤', 재외교포 학생들이 진행하는 '글로벌 멘토링' 등도 제공한다.

최윤 재단 이사장 겸 OK금융그룹 회장은 "장학금이 학생들에게 미래를 개척하는 힘이 되고 배움을 향해 끝없이 정진하는 원동력으로 작용하길 기대한다"며 "앞으로도 재단은 대한민국을 넘어 세계에서 활약할 차세대 인재들이 학업과 진로에만 집중하도록 든든한 버팀목 역할을 하겠다"고 말했다.





