경제
KB국민카드-국민은행, 최고 연 15% 금리혜택 이벤트

문채석기자

입력2025.12.11 10:07

KB국민 WE:SH All카드 이용시 최고 9% 추가금리

KB국민카드는 KB국민은행과 제휴해 적금 상품에 추가 금리 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.


KB국민카드-국민은행, 최고 연 15% 금리혜택 이벤트
온라인 채널을 통해 'KB국민 WE:SH All카드'를 보유하고 직전 6개월간 KB국민 신용카드 결제 이력이 없는 고객이 대상이다.

내년 2월28일까지 'KB 특★한 적금' 6개월 만기 상품에 가입한 고객에게 혜택을 제공한다.


해당 적금의 최고(기본+우대)이율은 연 6.0%다.


KB국민카드는 이벤트 대상 고객이 KB국민 WE:SH All카드를 적금 가입월부터 만기월까지 월 10만원 이상 이용하면 달성 횟수에 따라 최고 연 9.0%포인트의 추가 금리를 제공한다.

KB국민은행은 이벤트 대상 고객이 적금을 만기까지 보유한 경우 2만원의 만기 축하금을 추가 지급한다.


KB국민카드 관계자는 "당사 대표 카드상품과 국민은행 대표 적금상품을 연계해 고객에게 특별한 혜택을 제공하고자 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 KB금융그룹 계열사 간 협업을 통해 다양한 상품과 서비스로 고객 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
