박현경·이예원, 골프존조이마루에 뜬다

크리스에프앤씨 GTOUR 인비테이셔널 출전

이동은, 배소현, 유현조 KLPGA 8인 대결

2인 1조 4개 팀, 18홀 스트로크 플레이

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 스타들이 스크린골프 대결을 벌인다.

12일 대전 골프존조이마루에서 열리는 크리스에프앤씨 GTOUR 인비테이셔널에 출전한다. 크리스에프앤씨 후원을 받고 있는 8명의 KLPGA 선수들이 스크린 대결을 펼친다.

박현경과 이예원 등 KLPGA 투어 선수 8명이 크리스에프앤씨 GTOUR 인비테이셔널에서 출전한다. 골프존 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 18홀 팀 스트로크 플레이다. 올해 11월 개장한 크리스밸리CC 코스에서 진행한다. 2인 1조로 4개 팀이 플레이를 한다. 박현경-조혜림, 박보겸-이동은, 배소현-이예원, 유현조-송지아가 팀을 이룬다. 대회 총상금은 4000만원이다.

갤러리 오픈 대회로 골프 팬들에게 특별한 추억을 선사한다. 필드에서 볼 수 없던 선수들의 매력이 공개된다. 1500만원 상당의 크리스에프앤씨 골프용품을 88CC 골프장학생에게 특별 기부한다. 경기 종료 후 갤러리 추첨을 통해 캐디백, 보스턴백, 파우치, 모자 등 다양한 제품을 선물한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>