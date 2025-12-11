이지바이오, '2025 잇다푸드뱅크' 서울특별시장 표창 수상

이지바이오 는 지난 3일 열린 '2025 잇다푸드뱅크 후원자 감사의 밤'에서 저소득 주민 복지증진 및 나눔 문화 확산에 기여한 공로를 인정받아 서울특별시장 표창을 수상했다고 11일 밝혔다.
이지바이오는 2018년부터 7년 넘게 푸드뱅크와 함께 꾸준히 기부 활동을 이어왔으며 지금까지 기부한 물품 금액이 약 133억원에 달한다.
이지바이오 관계자는 "필요한 곳에 안전하고 건강한 먹거리를 제공하기 위해 지속적인 기부를 이어왔다"며 "앞으로도 ESG 경영의 일환으로 지역사회와의 동반 성장을 위한 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 이지바이오는 사료첨가제 및 자돈사료 전문 기업으로 국내를 넘어 북미 지역을 중심으로 해외 사업을 확대하고 다양한 사회공헌 활동을 통해 ESG 기반의 책임 경영을 실천하고 있다.
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
