'창립 10주년' 한국법조인협회, 신임 회장에 채용현 변호사 선출

"청년 변호사들이 행동하는 단체로 만들 것"

한국법조인협회가 창립 10주년을 맞아 제6대 회장으로 채용현 변호사를 선출하고 청년 변호사들이 행동하는 기회를 만들겠다고 밝혔다.

9일 서울 서초구 엘타워에서 열린 한국법조인협회 정기총회에서 제6대 신임 회장으로 선출된 채용현 변호사가 회기를 흔들고 있다. 한법협 제공 AD 원본보기 아이콘

11일 법조계에 따르면 한법협은 지난 9일 서울 서초구 엘타워에서 정기총회 및 창립 10주년 기념행사를 개최했다. 이날 행사에는 김정욱 대한변호사협회 협회장을 비롯해 조순열 서울지방변호사회 회장, 김상욱 국회의원, 왕미양 한국여성변호사회 회장 등 법조계 주요 인사 및 회원 100여명이 참석했다.

이날 행사에서는 채 변호사가 제6대 회장으로 선출됐다. 채용현 신임 회장은 "향후 협회를 로스쿨과 청년 변호사들이 모여 행동하는 단체로 만들겠다"며 "청년 변호사들을 위한 행사를 확대해 양질의 정보를 지속적으로 제공하고, 지회를 창설해 지방 소속 회원들과도 소통을 확대하겠다"고 포부를 밝혔다.

이어진 축사에서 김 협회장은 "한법협은 오랜 기간 직역 수호와 청년 변호사들의 목소리를 대변해 왔다"며 "법조계가 청년 변호사를 위한 정책 마련에 힘쓰고 있는 만큼, 한법협이 앞으로도 청년 법조인을 대표해 과감하고 적극적인 정책 제안과 활동을 이어주기를 기대한다"고 말했다.

조 서울변회장, 김 의원, 황정근 국회도서관장, 김영진 대한법률구조공단 이사장, 이문한 대한법률구조재단 이사장 등도 무대에 올라 협회의 10년을 축하하고 청년 법조인의 역할을 격려했다. 조 서울변회장은 "한법협은 대한민국 법조의 핵심이자 끓는 열정의 연합체"라며 "앞으로 신임 회장님을 필두로 100년을 바라보며 더 멀리 도약하는 한법협이 되길 바란다"고 전했다.

시상식에서는 김정욱 초대·제2대 회장과 강정규 제3대 회장에게 공로패가 수여됐고, 김영훈 전 대한변협 회장·조동용 전 총회의장·김동현 부협회장·권혁성 전 한법협 사무총장이 감사패를 받았다.

이날 퇴임한 김기원 제5대 회장은 "지난 4년간 도와주신 많은 분께 다시 한번 감사드린다"며 "앞으로도 한협이 변호사가 해야 할 올바른 사명을 진정성 있게 해나가며 누구나 봉사하고 기여할 수 있는 곳이 되기를 바란다"고 밝혔다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



