부산항만공사, 감천항 근로자복지지원센터 개관

“근로환경 개선·복지 강화의 거점 될 것”… 7층 규모 복지시설 운영

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 10일 부산 서구 암남동에 위치한 감천항 근로자복지지원센터의 개관식을 열었다.

이번 센터 건립은 2021년 코로나19 유행 당시 감천항 내 휴식·식사 공간 부족으로 집단 감염 우려가 제기된 데 따른 조치로, 항만 근로자의 편의성과 안전한 근로 여건을 강화하기 위해 추진된 사업이다.

센터는 지상 7층, 연면적 1,713㎡ 규모로 조성, 사무실, 휴게실, 안전교육장, 체력단련실, 수면실, 식당 등 항만 근로자를 위한 복지·편의시설이 집약됐다. 부산항만공사는 올해 4월 준공 이후 전기·통신과 장비 구축 등 최종 점검을 마쳤고, 부산항운노동조합원의 입주와 함께 본격적인 운영에 들어갔다. 개관식 참석자들은 주요 시설을 함께 둘러보며 센터의 개소를 축하했다.

송상근 부산항만공사 사장은 "감천항 근로자복지지원센터가 항만에서 일하는 많은 근로자의 근무환경을 실질적으로 개선하고 복지 증진에 기여하길 바란다"고 말했다.

부산항만공사 감천항 근로자복지지원센터. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>