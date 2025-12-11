통일교 금품 수수 의혹에 연루된 전재수 해양수산부 장관이 11일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 사의를 표명한 뒤 차량에 탑승하고 있다.
[포토] 사의 표명한 뒤 차량 탑승하는 전재수 장관
2025년 12월 11일(목)
