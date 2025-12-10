위성락 안보실장 내주 방미…대통령실 "NSC 현안 긴밀히 소통 중"

위성락 대통령실 국가안보실장 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

위성락 대통령실 국가안보실장이 미국 트럼프 행정부와 한미 정상회담 후속 조치 및 대북 공조를 논의하기 위해 내주 워싱턴DC를 방문한다.

10일 정치권에 따르면 위 실장은 오는 16일 워싱턴 DC를 방문해 카운터파트인 마코 루비오 국무부 장관 겸 국가안보보좌관을 만날 전망이다. 이 자리에서 위 실장은 한미 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 이행 방안을 논의할 것으로 알려졌다.

특히 안보실이 TF를 꾸려 미국과 실무 협의를 진행 중인 농축 우라늄, 핵추진잠수함, 국방 예산 증액에 관한 얘기가 오갈 수 있다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



