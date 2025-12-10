[포토] '이번 설 선물은 한과로~'

10일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '설맞이 명절선물전'에서 한과 전문업체 운의궁 관계자가 설 선물세트를 정성스럽게 진열하고 있다.







