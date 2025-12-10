[포토] 'K-Perf' 협력 공동선언

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 10일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 'K-Perf 협의체 출범식'에 참석해 협의체 참여 기업 및 기관 관계자들과 출범을 알리는 퍼포먼스를 펼치고 있다.







