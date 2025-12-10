본문 바로가기
일반

국민의힘 인요한 의원직 사퇴 선언…"희생 없이 변화 없어"

문제원기자

입력2025.12.10 10:24

임기 1년6개월 만에 의원직 내려 놓기로
이소희 전 세종시의원, 의원직 승계 전망

인요한 국민의힘 의원이 10일 국회의원직 사퇴를 전격 선언했다.


국민의힘 인요한 의원이 10일 국회 소통관에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

인 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "전 지난 1년 반 동안 의정활동을 마무리하고 국회의원직을 떠나 본업에 돌아가길 희망한다"고 밝혔다.

인 의원은 "오직 진영논리만을 따라가는 정치 행보가 국민을 힘들게 하고 국가 발전의 장애물이 되고 있다"며 "흑백논리와 진영논리는 벗어나야지만 국민 통합이 가능하다고 생각한다"고 했다.


이어 "윤석열 정부의 계엄 이후 지난 1년간 이어지고 있는 불행한 일들은 대한민국 미래를 위해 극복해야 할 일이라 생각한다"며 "희생 없이는 변화가 없다. 저 자신부터 모든 기득권을 내려놓고 본업에 복귀해 국민통합과 국가 발전에 기여하고자 한다"고 했다.


그러면서 "지난 130년 동안 대한민국에서 기여와 헌신해온 저희 선조들 정신을 이어가고자 한다"며 "특히 인도주의적 실천은 앞으로도 제가 지켜야 할 소중한 가치라 생각한다"고 덧붙였다.

인 의원은 지난해 4월 총선에서 국민의힘 위성정당인 '국민의미래' 비례대표 8번으로 국회에 입성했다. 이날 사퇴로 임기 1년 6개월 만에 의원직을 내려놓게 됐다.


인 의원이 사퇴할 경우 비례대표 다음 순번인 이소희 전 세종시의원이 의원직을 승계할 전망이다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
