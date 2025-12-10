사이판 하늘길 열린다… 에어부산, 겨울 휴가 시즌 맞아 부산-사이판 부정기편 운항 재개

내년 1∼2월 주 2회 단독 운항… “가족 여행 수요 대응”

에어부산(대표 정병섭)이 겨울 휴가 수요 확대에 대응해 부산-사이판 노선 부정기편 운항을 재개한다.

에어부산은 내년 1월 7일부터 2월 28일까지 매주 수요일과 토요일, 주 2회 일정으로 부산-사이판 부정기편을 단독 운항한다고 10일 전했다.

수요일 기준 편성된 노선은 김해국제공항에서 오후 10시 5분 출발해 다음 날 오전 3시 5분 사이판 공항에 도착한다. 귀국편은 현지 기준 다음날 오전 4시 출발해 김해공항에 오전 6시 55분 도착하는 일정이다.

에어부산 부산-사이판 부정기편 운항 스케쥴. AD 원본보기 아이콘

항공권 예약은 에어부산 홈페이지와 모바일 앱·웹을 통해 가능하다. ▲하나투어 ▲모두투어 ▲노랑풍선 ▲참좋은여행 ▲투어폰 등 5개 지정 여행사에서도 예약할 수 있다.

사이판은 연중 온화한 기후와 에메랄드빛 해변을 갖춘 대표적 휴양지다. 비교적 짧은 비행시간과 리조트 시설이 잘 갖춰져 있어 가족 단위 여행객 사이에서 특히 인기가 높다. 에어부산은 앞서 코로나19 시기 트래블버블 협약에 따라 2022년 1월부터 약 9개월 동안 해당 노선 부정기편을 운항하며 김해공항 국제선 회복에 기여했다.

에어부산 관계자는 "겨울방학을 맞아 증가하는 가족 여행 수요에 맞춰 준비한 노선"이라며 "에어부산의 사이판 부정기편을 통해 따뜻한 휴양지로 보다 편리하게 여행을 떠나보시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



