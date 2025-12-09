바이오 투자생태계 강화 논의…주요국 전략 분석 국내 활성화 방안 모색

"전주기 지원·투자기반 확충 필요"…실효적 생태계 구축 강조

국가바이오위원회 지원단이 국내 바이오산업의 투자 기반을 강화하기 위한 정책 논의를 본격화하고 있다.

지원단은 9일 서울스퀘어 국가바이오위원회 회의실에서 '바이오 투자생태계 강화를 위한 정책간담회'를 열고, 주요국의 투자 촉진 전략과 국내 활성화 방안을 집중적으로 검토했다.

기사의 이해를 돕기 위한 사진. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

정책·투자기관 관계자들이 참석한 이번 간담회에서는 미국·중국·일본의 바이오 투자 촉진 사례가 공유됐으며, 국내 바이오 투자환경의 구조적 제약과 개선 방향이 논의됐다. 참석자들은 기술개발-임상-사업화 전주기가 충분히 연결되지 않고, 민간 투자 활성화를 위한 제도적 기반도 미흡하다는 점을 공통된 문제로 지적했다.

신광민 한국바이오협회 이사는 "국내 바이오 업계는 자금순환이 원활하지 않고 글로벌 신약개발 경험도 부족해 도약에 한계가 있다"고 말했다.

안지현 한국투자파트너스 팀장과 윤희정 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 팀장은 "세계 최대 시장인 미국에 진출하려면 현지 임상·허가·판매까지 수행할 역량 확보가 필수"라며 "중국은 초기 단계부터 미국 진출을 전제로 한 개발 모델을 구축해 빠르게 성장해왔고, 우리도 참고할 필요가 있다"고 강조했다.

전환주 한국보건산업진흥원(KHIDI) 팀장은 "일본은 초기 단계부터 글로벌 시장을 겨냥한 벤처 생태계를 강화해 꾸준히 신약 수출 기반을 유지하고 있다"고 설명했다.

진승하 국가바이오위원회 지원단 바이오투자전략국장은 "국내 기업들이 보유한 유망 파이프라인이 글로벌 성과로 이어지기 위해서는 더 체계적인 지원이 필요하다"며 "오늘 논의된 내용을 바탕으로 실질적인 투자생태계 기반을 마련해 글로벌 경쟁력 확보에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>