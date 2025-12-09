삼정KPMG, 11일 ‘제12회 콘텐츠 산업 세미나’

게임·미디어·플랫폼 기업 대상

AI 확산 속 게임·미디어·플랫폼 산업의 회계·세무 이슈 및 최신 동향 공유

삼정KPMG는 9일 "오는 11일 강남구 역삼동 강남파이낸스센터 삼정KPMG 본사에서 '제12회 콘텐츠(게임·미디어·플랫폼) 산업 세미나'를 개최한다"고 밝혔다.

최근 K콘텐츠 산업은 한류 확산과 글로벌 플랫폼의 성장에 힘입어 수출과 시장 규모가 꾸준히 확대되고 있다. 게임·방송·영상 등 주요 분야를 중심으로 생성형 인공지능(AI)의 도입 비중도 20% 수준까지 늘었다.

특히 게임 산업에선 인공지능(AI)을 활용한 콘텐츠 제작·운영 고도화, 해외 시장 공략이 활발해지면서 지식재산권(IP), 데이터, 알고리즘의 중요성이 높아지고 이에 따른 회계·세무 이슈도 더욱 복잡해지고 있다.

삼정KPMG는 콘텐츠(미디어·게임·플랫폼) 기업 재무 담당자를 대상으로 최신 산업 동향과 공통 이슈를 논의하기 위해 세미나를 마련했다.

세미나에선 삼정KPMG 전문가들이 콘텐츠 산업의 비즈니스 전략, AI 활용, 회계·세무 이슈, 개정 상법 대응 등 핵심 실무 내용이 공유된다.

우선 이효정 삼정KPMG 경제연구원 상무가 콘텐츠 산업의 비즈니스 전략과 AI 투자 동향을 설명한다. 이준기 컨설팅 부문 상무는 콘텐츠 산업 내 AI 기반 업무혁신 사례를 소개하며, 설원 감사 부문 상무가 '최근 감리 동향과 IFRS 18 중심의 회계 이슈'를 다룬다. 김병국 세무 부문 상무는 '콘텐츠 산업 최신 세무 이슈'를 제시한다. 이어 심정훈 감사위원회 지원센터 상무가 '개정 상법과 대응 전략'을 주제로 발표를 마무리한다.

변영훈 삼정KPMG 감사 부문 대표는 "이번 세미나는 급변하는 콘텐츠·게임·플랫폼 산업 환경 속에서 주요 회계·세무 이슈와 AI 활용 사례를 공유하는 유익한 자리"라며 "재무 담당자의 실무역량 강화와 업계 간 교류에도 의미 있는 시간이 되기를 기대한다"고 전했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



