[포토] 국회의장 주재 양당 원내대표 회동 향하는 송언석

송언석(왼쪽) 국민의힘 원내대표가 9일 국회에서 우원식 국회의장, 김병기 더불어민주당 원내대표와 회동을 갖기 위해 의장실로 향하고 있다.







