1인가구 첫 800만 돌파…비중 36.1% '역대 최고'

지난해 1인가구 804.5만가구

연간 소득 3423만원…6.2%↑

지난해 1인가구가 800만가구를 넘기며 역대 최대 규모를 기록했다. 전체 가구에서 차지하는 비중도 36%를 넘기며 최고였다.

지난달 서울 광화문역 주변에서 시민들이 출근하는 모습. 연합뉴스

국가데이터처에서 9일 발표한 '2025 통계로 보는 1인가구'를 보면 지난해 1인가구는 804만5000가구로 전년 대비 21만6000가구 늘었다. 이는 관련 통계 작성 이후 최대 규모다. 전체 가구에서 차지하는 비중도 역대 최고인 36.1%로 0.6%포인트 올랐다. 이는 다양한 가구 구성 중 가장 높은 비중이다.

연령대별 비중은 70세 이상이 19.8%, 29세 이하는 17.8%, 60대 17.6%, 30대 17.4% 순으로 나타났다. 성별로 보면 여자는 60세 이상 고령층 비중이 47.7%로 높았다. 남자는 39세 이하가 39.6%를 차지했다.

지역별로는 경기가 177만5000가구(22.1%)로 가장 많았다. 뒤로는 서울(20.6%)과 부산(6.8%), 경남(6.2%) 순이다. 특히 29세 이하와 30대는 서울과 경기, 부산 등에 거주했다. 이들의 거처는 단독주택(39.0%), 아파트(35.9%), 연립·다세대(11.7%) 순으로 나타났다.

1인가구의 주택 소유율은 32.0%로 전체가구(56.9%)보다 24.9%포인트 낮았다. 연령대가 높을수록 소유율이 높아져 70세 이상이 50.9%로 가장 높았다. 뒤로는 60대(43.7%), 50대(38.6%) 순으로 나타났다.

1인가구 중 취업 가구는 42만6000가구 늘어 510만가구를 기록했다. 주로 사업·개인·공공서비스업(42.3%), 도소매·숙박음식점업(18.1%), 광·제조업(14.2%)에 취업한 것으로 나타났다. 주당 평균 취업 시간은 38.2시간으로 전체 취업자(38.9시간)보다 짧았다. 전년보다는 0.3시간 줄었다.

1인가구의 연간 소득은 전년 대비 6.2% 늘어난 3423만원이다. 이는 전체 가구(7427만원)의 46.1% 수준이다. 1인가구의 월평균 소비 지출은 168만9000원으로 전체 가구(289만원) 대비 58.4%였다. 이들의 자산은 2억2302만원으로 전체 가구(5억6678만원)의 39.3%였다.

1인가구의 주된 주말 여가 활동은 동영상 콘텐츠 시청(75.7%)이다. 뒤로는 휴식(73.2%), 컴퓨터 게임 및 인터넷 검색(22.0%), 취미 및 자기계발(17.8%) 순으로 나타났다. 여가 활동의 주된 목적은 개인의 즐거움을 위해서라는 답변이 43.4%를 차지했다.





