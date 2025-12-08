중국인 부부가 낳았는데 '금발에 파란 눈'…1억 2000만 뷰 터졌다

가계도 살펴보니 조상 유전자 3대 만에 발현

러시아인 증조부, 중국 여성과 결혼해 정착

중국인 부부 사이에서 태어난 한 여자아이가 금발에 푸른 눈을 닮은 서양인 외모로 온라인에서 화제가 되고 있다. 부모 모두 중국인이지만 증조부가 러시아인이었던 사실이 뒤늦게 알려지면서, 이 같은 외모의 비밀도 밝혀졌다.

8일(현지시간) 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 장쑤성에 거주하는 양씨 부부의 사연을 전했다. 이들 부부는 2022년 5월 딸을 낳았다. 그러나 딸이 금발, 푸른 눈 등 서양인 같은 외모를 지닌 것을 보고 급히 병원으로 가 '아이가 뒤바뀐 게 아니냐'며 문의했다고 한다.

병원에서 유전자 검사한 실시한 결과, 딸은 양씨 부부의 친자가 맞았다. 양씨 부부는 이후 자신들의 가계를 조사했고, 딸의 증조부가 러시아인이었다는 사실을 발견했다. 증조부는 허난성 출신 여성과 결혼하면서 중국에 정착했으며, 1985년 별세한 것으로 전해졌다.

양씨는 매체에 "우리 집안에는 과거 모두 남자아이만 태어났다. 나와 아버지, 다른 남자 친척들 모두 혼혈 특징이 나타나지 않았다"고 전했다. 이어 "증조부에게서 물려받은 외모 관련 열성 유전자가 남성에게는 비활성화되는 것 같다"고 덧붙였다.

양씨의 딸은 태어났을 땐 일반적인 중국인 신생아의 외모였지만, 생후 8개월부터 눈이 파란색으로 변했다. 돌이 될 무렵에는 머리카락이 금발 곱슬머리로 변했으며, 속눈썹도 길어졌다. 양씨는 "나이가 많은 친척들은 모두 딸이 증조부를 닮았다고 말한다"고 설명했다.

양씨는 "외모는 중요하지 않다. 딸이 건강하고 행복하게 자라는 게 중요"하다며 "사회에 가치가 있는 사람이 되길 바란다"고 했다. 궈장은 지난 9월부터 유치원에 다니고 있으며, 이미 유창한 중국어를 구사하는 것으로 알려졌다.

양씨 부부의 사연은 중국 사회관계망서비스(SNS) 등에서 1억2000만회 이상의 조회수를 기록했다.





