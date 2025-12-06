"보안 믿으라더니"…LG유플러스 AI 통화 비서 '익시오' 개인정보 유출(상보)

상대방 연락처, 통화내용 요약 등 노출

3일 오전 10시 문제 인지…개보위 신고

LG유플러스의 인공지능(AI) 통화 비서 서비스 '익시오'에서 고객 36명의 개인정보가 유출됐다.

LG유플러스는 최근 익시오 서비스의 운영 개선 작업 과정에서 임시저장공간(캐시) 설정 오류로 고객 36명의 개인정보가 노출됐다고 6일 밝혔다. 노출된 정보는 ▲통화 상대방 전화번호 ▲통화 시각 ▲통화내용 요약 등으로 다른 이용자 101명에게 일시적으로 노출되는 현상이 발생했다.

노출 시간은 지난 2일 오후 8시부터 3일 오전 10시 59분 사이로, 이 시간 동안 익시오를 새로 설치하거나 재설치한 이용자(101명)에게 노출됐다. 개인별로는 1명에서 6명의 다른 이용자에게 노출됐다.

LG유플러스 관계자는 "이번에 유출된 정보에는 주민등록번호, 여권번호 등 고유식별정보와 금융정보는 포함되지 않았다"고 밝혔다.

LG유플러스는 지난 3일 오전 10시 문제를 인지한 즉시 원인 파악과 복구 작업에 착수해, 노출된 통화 정보가 더 이상 보이지 않도록 조치를 완료했다고 밝혔다.

해당 고객 전원에게 전화로 안내를 진행했으며, 연락이 어려운 고객에게는 문자 등을 통해 사실을 알렸다. 또한 개인정보보호위원회에 익시오 통화정보 유출 사실을 자진 신고했다고 밝혔다.

1년여 전 출시된 익시오는 LG유플러스가 자체 개발한 AI 통화 서비스다. ▲보이는 전화 ▲실시간 보이스피싱 감지 ▲통화 녹음 및 요약 기능 등을 온디바이스(On-device) 환경에서 제공하는 것으로 알려졌다. 음성 데이터가 서버를 거치지 않고 기기 안에서 처리하는 온디바이스 기술을 적용해 보안상의 강점이 있다고 홍보해왔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>