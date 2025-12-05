본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

한양대 "3000억 매각설은 사실 왜곡"…재정 안정성에 차질 없다고 강조

오유교기자

입력2025.12.05 19:45

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이기정 총장 명의 공식 입장문
"보도 정정 및 사실 왜곡 바로잡기 위한 모든 조치"
지난 6월 한양증권 지분 매각 관련 구조조정 관측에 대해서도 전면 부인

한양대학교가 재단 한양학원이 매물로 나왔다는 보도에 대해 "전혀 사실이 아니다"라며 강력히 반박하고 나섰다.

한양대 "3000억 매각설은 사실 왜곡"…재정 안정성에 차질 없다고 강조
AD
원본보기 아이콘

한양대는 5일 이기정 총장 명의의 공식 입장문을 통해 "사실 왜곡과 오해를 바로잡기 위해 모든 조치를 취할 것"이라며 해당 보도에 대해 정정과 법적 대응을 시사했다.


이 총장은 "한양대학교 재단이 매물로 나왔다는 내용은 전혀 사실이 아니며, 명백한 오보"라며 "한양대가 매각된다든가, 운영 주체가 바뀐다는 주장 또한 근거 없는 허위"라고 일축했다.

그는 또 "재단 측과의 공식 확인 결과, 향후 회계연도에 대한 전입금 배정 계획 역시 안정적으로 확정돼 있다"며 "대학의 재정 운영, 교육·연구 투자, 교직원 인사·보수, 학생 학사 운영 및 지원 체계 전반에 어떠한 차질도 없음을 명확히 확인했다"고 덧붙였다.


앞서 지난 3일 한 매체는 투자은행(IB) 업계를 인용해 "한양학원이 조용히 새 운영 주체를 물색 중이며, 매각 가치는 약 3000억 원에 달할 것"이라는 내용을 보도했다. 이에 대해 대학 측은 "기본적인 사실 관계 확인조차 없이 추정성 내용을 기사화했다"며 강한 유감을 표했다.


한편 한양학원은 유동성 확보를 위해 지난 6월 자회사인 한양증권 지분을 약 2200억 원에 매각한 바 있다. 이를 두고 일부에서는 재단 구조조정이나 자산 매각이 연이어 이뤄지는 것 아니냐는 관측이 나왔으나, 대학 측은 이를 전면 부인하며 "경영 안정성에는 전혀 문제가 없다"고 재차 강조했다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소·올리브영 돌아오니 외국인들 '우르르'…강남 상권 공실률 5.1%P 급락[부동산AtoZ] 다이소·올리브영 돌아오니 외국인들 '우르르'…강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"먹방해도 되겠어"…교실 들어온 사슴, 시험지 '질겅질겅'

"공기가 재앙, 방독면 쓰고 다녀야해"…공해 최악 10곳 중 6곳 싹쓸이 '불명예'

'세계 매력적인 여행지' 서울 10위…파리 또 굳건 vs 런던 또 추락

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

李 대통령 손목시계 공개···자필로 '국민이 주인인 나라'

갑자기 내린 첫눈에 '雪雪 기는' 도시

새로운 이슈 보기