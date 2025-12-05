한미글로벌 '에너지인프라' 사업부 승격…김용식 사장, 계열사 '시너지' 총괄

5일 2026년 정기 임원 인사·조직 개편

심형수·원영호·이상령·최윤영 전무 승진

국내 1위 건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌이 5일 '2026년 정기 임원 인사'를 단행했다. 에너지·인프라 분야 조직을 강화하면서도 전반적인 조직 변화는 최소화해 안정 기조를 유지했다.

이번 인사에서 심형수·원영호·이상령·최윤영 등 4명이 전무로 승진했다.

김용식 사업총괄 사장은 역할을 확대해 계열사 업무까지 관장하게 됐다. 김 사장은 그간 글로벌사업부장을 겸임하며 해외사업을 직접 지휘해왔으나, 이번 인사로 글로벌사업부장직을 심재극 전무에게 넘기고 그룹 전체 사업을 총괄하는 역할로 전환했다.

심 전무는 2016년부터 해외운영팀장을 맡아왔다. 심 전무는 현장 경험이 풍부한 실무형 리더로, 사우디아라비아 '그린 리야드' 프로젝트 등 굵직한 해외 사업의 수행과 관리를 전담하며 글로벌 사업의 내실을 다질 예정이다.

조직개편에서는 에너지인프라 사업팀을 사업부로 승격하고, 원전그룹을 원전사업단으로 변경했다.

한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 18,270 전일대비 260 등락률 +1.44% 거래량 45,512 전일가 18,010 2025.12.05 15:30 기준 관련기사 한미글로벌 '따뜻한동행', 경기 광주 장애인복지관 위탁운영사 선정20년 만에 양수발전소 신설…한미글로벌 "스마트 PM으로 공기 20% ↓"한미글로벌-따뜻한동행, 장애인 리더 양성 '첨단보조기구' 지원 전 종목 시세 보기 close 은 국내 최대 규모인 낙월해상풍력 PM을 수행 중이며, 올해 괌 태양광·배터리에너지저장시스템(BESS) 프로젝트로 미국 시장에 첫 진출했다.

지난 8월에는 루마니아 체르나보다 원전 1호기 설비개선 PM 용역도 수주하며 원전사업에도 첫 발을 들였다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>