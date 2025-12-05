본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

KB국민은행, 신규 개인사업자 대상 '사장님 웰컴 쿠폰 이벤트' 실시

권재희기자

입력2025.12.05 14:51

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

예·적금, 해외송금 거래 시 즉시 사용 가능

KB국민은행, 신규 개인사업자 대상 '사장님 웰컴 쿠폰 이벤트' 실시
AD
원본보기 아이콘


KB국민은행은 오는 31일까지 기업뱅킹 신규 가입 개인사업자를 대상으로 '사장님 Welcome KB금융쿠폰 이벤트'를 실시한다고 5일 밝혔다.


이벤트 기간 동안 KB스타기업뱅킹 또는 기업인터넷뱅킹을 통해 기업뱅킹에 신규 가입한 개인사업자 고객은 예금, 적금, 해외송금 거래 시 바로 사용할 수 있는 '사장님 Welcome KB금융쿠폰' 패키지를 자동으로 받을 수 있다.

제공되는 쿠폰은 ▲정기예금 100만원 이상 가입 시 1만원권 ▲'KB사장님+적금' 10만원 이상 가입 시 1만원권 ▲해외송금 5만원 이상 이용 시 5천원권으로 사용할 수 있도록 구성돼 있다.


발급된 쿠폰은 KB스타기업뱅킹에서 확인할 수 있으며, 동일 상품에 대한 중복 사용은 불가하다. 쿠폰 발급 안내는 고객에게 LMS 문자로 자동 발송될 예정이다.


KB국민은행 관계자는 "개인사업자 고객의 금융 편의를 높이기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 다양한 수요에 맞춘 맞춤형 금융 혜택과 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 전했다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"먹방해도 되겠어"…교실 들어온 사슴, 시험지 '질겅질겅'

"공기가 재앙, 방독면 쓰고 다녀야해"…공해 최악 10곳 중 6곳 싹쓸이 '불명예'

'세계 매력적인 여행지' 서울 10위…파리 또 굳건 vs 런던 또 추락

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

李 대통령 손목시계 공개···자필로 '국민이 주인인 나라'

갑자기 내린 첫눈에 '雪雪 기는' 도시

새로운 이슈 보기