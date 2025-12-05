'세계 매력적인 여행지' 서울 10위…파리 또 굳건 vs 런던 또 추락

프랑스 파리, 5년 연속 1위

2위 마드리드·3위 도쿄

서울 남산 둘레길. 한국관광공사 AD 원본보기 아이콘

서울이 세계에서 매력적인 여행지 10위로 선정됐다.

4일(현지시간) CNN은 글로벌 데이터 분석 기업 유로모니터 인터내셔널이 관광객 수·관광 인프라 등을 종합 평가해 발표한 '세계 100대 도시' 순위에서 서울이 10위를 기록했다고 전했다.

서울은 2016년 16위에서 2018년 24위까지 내려갔지만, 2023년 14위로 반등했다. 지난해에는 12위로 두 계단 상승했고, 올해는 10위권에 진입했다.

프랑스 파리는 이 조사에서 5년 연속 1위를 기록했다. 노트르담 대성당 재개방과 유럽 챔피언스리그 경기 등으로 관광객이 대거 몰린 영향이다. 이어 2위는 스페인 마드리드가 차지했다.

3위는 일본 도쿄로 아시아 도시 가운데 가장 높은 순위를 기록했다. CNN은 특히 도쿄는 나리타 국제공항 제3활주로 건설과 제2활주로 확장 등을 통해 2039년까지 여객 수용 능력을 두 배로 늘릴 계획이라고 전했다.

4위는 이탈리아, 5위는 밀라노다. 6위는 뉴욕으로 미국 도시 가운데 유일하게 10대 도시 순위에 이름을 올렸다. 네덜란드 암스테르담(7위), 스페인 바르셀로나(8위), 싱가포르(9위) 등이 10위권을 형성했다.

지난해 10위권에서 밀려나 13위에 머물렀던 영국 런던은 올해도 하락세를 이어가며 18위로 추락했다. CNN은 런던이 관광 인프라 부문에서는 4위에 올랐지만, 관광 정책·안전·지속가능성 부문에서는 상대적으로 뒤처졌다고 분석했다.

올해 해외 관광객이 가장 많이 찾은 도시는 태국 방콕이다. 연간 3030만명이 방문한 것으로 추산됐다. 2위는 2320만명이 찾은 홍콩, 이어 런던(2270만명), 마카오(2040만명) 등이 순위에 올랐다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>