제주항공 참사…'콘크리트 둔덕' 방치 전현직 공무원 5명 입건

호남취재본부 심진석기자

입력2025.12.05 14:11

전남 무안국제공항에서 제주항공 여객기 사고 원인을 조사 중인 항공철도사고조사위원회 관계자들이 최근 방위각 시설(로컬라이저) 현장 조사하고 있다. 연합뉴스 제공

원본보기 아이콘

12·29 제주항공 여객기 참사 원인 중 하나로 꼽히는 있는 공항 활주로 끝 콘크리트 둔덕을 방치한 혐의가 확인된 전·현직 공무원 5명이 추가 입건됐다.


전남경찰청 제주항공 여객기 사고 수사본부는 업무상과실치사상 혐의로 국토교통부 전·현직 관계자 5명을 불구속 입건했다고 5일 밝혔다.

이들은 과거 국토교통부 공무원 신분으로 공항운영증명이나 공항운영검사 업무를 맡은 것으로 알려졌다.


경찰은 콘크리트 구조물 형태의 방위각 시설(로컬라이저) 둔덕을 활주로 끝 부분에 설치·유지하는 데 일정 역할을 했다고 보고 있다.


이로써 12·29 제주항공 여객기 참사로 입건된 이들은 유가족이 고소한 국토부 장관과 제주항공 대표, 한국공항공사 대표 등 모두 44명이다.

경찰은 국과수 감정 자료 등을 분석하는 등 관련 수사를 이어간다는 계획이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
