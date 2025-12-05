[포토] 첫눈의 기쁨은 찰나, 밤새 얼어붙은 도로

수도권 일대에 전날 내린 폭설이 밤새 영하권 추위에 서울 도심 도로 곳곳이 얼어 붙은 5일 제설작업이 미흡한 서울 중구의 한 이면도로를 지나는 차량들이 서행하고 있다.







