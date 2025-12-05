본문 바로가기
'갈비탕·비빔밥' 전통식품 품질인증 품목으로 추가…'학교급식' 납품 가능해져

세종=주상돈기자

입력2025.12.05 09:23

갈비탕과 비빔밥 등 4개 품목이 새롭게 전통식품 품질인증 대상품목으로 추가됐다. 전통식품 품질인증을 받은 제품은 학교급식에 납품할 수 있다.


농림축산식품부는 전통식품 관련 업계의 수요를 반영하여 전통식품 품질인증 대상품목에 갈비탕, 비빔밥, 무말랭이무침, 쉰다리 4개 품목을 추가한다고 5일 밝혔다.

'갈비탕·비빔밥' 전통식품 품질인증 품목으로 추가…'학교급식' 납품 가능해져
전통식품 품질인증 제도는 주원료가 100% 국산이고 전통적인 방법으로 제조·가공돼 한국 고유의 맛·향·색을 내는 식품을 정부가 인증하는 제도다. 이번에 추가된 품목을 포함해 대상품목은 장류, 김치류 등 총 80개이며, 이달 기준으로 414개 업체가 705개 품목에 대해 품질인증을 취득했다.


전통식품 품질인증을 받은 제품은 학교급식에 납품할 수 있어 학생들이 좋은 전통식품을 접할 수 있는 계기가 되고, 전통식품 품질인증 업체(이하 인증업체)는 학교급식이라는 신뢰도 높은 주요 납품처를 확보할 수 있다는 장점이 있다. 농식품부의 조사 결과에 따르면 인증업체의 주요 납품처는 학교급식(20.2%), 대형유통업체(14.2%) 순으로 학교급식의 비중이 가장 높다.


이번에 추가된 쉰다리는 제주도의 전통 발효음료로, 특정 지역에서 소수의 업체만이 생산한다는 점에서 대중성은 다소 부족할 수 있으나, 전통식품으로서 보전·계승 및 발전 필요성이 인정되어 추가됐다.

전통식품 대상품목과 품목별 표준규격은 국립농산물품질관리원 홈페이지에서 확인할 수 있다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

