외교부, 캄보디아 프놈펜 '특별여행주의보'→'여행자제' 완화

외교부는 4일 오후 4시부로 캄보디아 수도 프놈펜에 대한 특별여행주의보를 해제하고 '2단계(여행자제)'로 하향 조정한다고 밝혔다. 아울러 시엠립 등 현재 2단계(여행자제) 여행경보가 발령돼있던 지역은 1단계(여행유의)로 조정됐다.

다만 20대 한국인 대학생을 상대로 한 범죄가 발생했던 캄폿 주 보코산 지역을 비롯해 바벳시, 포이펫 시 등은 4단계(여행금지) 여행경보가 유지된다. 외에 ▲시하누크빌 주(3단계 출국권고 지역) ▲프레아비히어 주, 웃더민체이 주, 반테이민체이 주, 바탐방 주, 파일린 주, 푸르사트 주, 코콩 주(이상 특별여행주의보 대상 지역)에 대한 기존 여행경보도 그대로 유지된다.

외교부는 "금번 여행경보 조정은 캄보디아 내 스캠범죄 대응 관련 캄보디아 정부 자체적인 단속 노력과 함께 '대한민국 국민을 위한 한국-캄보디아 공동 전담반(코리아 전담반)' 가동 등 양국 간 공조가 강화되면서 캄보디아 내 스캠범죄 등 신고 접수 건수가 감소하고, 특히 프놈펜과 시엠립 등지에서의 상황이 실질적으로 개선된 점을 반영한 것"이라고 설명했다.

다만 "3단계 이상 발령 지역을 중심으로 우리 국민의 캄보디아 내 스캠범죄 연루 피해 신고는 이어지고 있으므로 계속해서 각별한 유의가 필요하다"며 "특히 고수익 등 지나치게 좋은 조건을 내세우는 취업 제안을 받아 캄보디아를 방문하는 경우에는 스캠범죄에 연루될 가능성이 크므로 신중하게 재검토할 것"을 당부했다.





손선희 기자



