[포토] 2025 아시아자본투자대상 시상식 개최

장범식 아시아경제 대표와 민경욱 한국거래소 부이사장, 전진규 한국증권학회 회장을 비롯한 수상자들이 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘2025 아시아자본투자대상’에서 기념촬영 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 반시계방향으로 김재정 신한자산운용 채권투자운용본부 본부장, 손병호 미래에셋증권 WM혁신본부 본부장, 이준용 미래에셋자산운용 부회장, 장범식 아시아경제 대표, 전진규 한국증권학회 회장, 손희재 KB증권 디지털사업그룹장, 홍덕규 한국투자증권 퇴직연금1본부장, 강민훈 NH투자증권 디지털사업부 대표. 김재민 한앤컴퍼니 부사장, 양지환 대신증권 리서치센터장, 정종우 글랜우드PE 부대표, 이창화 금융투자협회 전무, 민경욱 한국거래소 부이사장, 최민규 한국투자신탁운용 글로벌주식운용담당, 오선미 삼성증권 상무, 신범수 아시아경제 편집국장, 김종민 삼성자산운용 자산운용부문장, 김준태 신한투자증권 CIB2그룹대표, 황승택 하나증권 리서치센터장, 범광진 KB자산운용 연금WM본부장.







