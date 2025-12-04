본문 바로가기
사회
양주시, 밭작물 생산재배단지 기반조성사업 콩 콤바인 시연회 개최

이종구기자

입력2025.12.04 14:39

숏뉴스
경기 양주시가 지난 2일 은현면 하패리에서 은현농협(대표 정설화) 조합원 20여 명과 함께 '2025년 밭작물 생산·재배단지 조성사업 콩 콤바인 시연회'를 열었다.

강수현 양주시장이 지난 2일 은현면 하패리에서 은현농협 조합원 20여 명과 함께 '2025년 밭작물 생산·재배단지 조성사업 콩 콤바인 시연회'를 열고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장이 지난 2일 은현면 하패리에서 은현농협 조합원 20여 명과 함께 '2025년 밭작물 생산·재배단지 조성사업 콩 콤바인 시연회'를 열고 있다. 양주시 제공

이번 시연회는 밭작물 생산단지의 규모화와 기계화를 통해 생산비를 낮추고 생산량을 높이기 위한 사업의 일환으로, 강수현 양주시장이 직접 콩 콤바인 시연에 참여해 작업 과정을 체험하고 농업인들과 의견을 나누는 소통의 시간을 가졌다.


정설화 은현농협 조합장은 "오늘 시연회가 작업 효율을 높이고 생산비를 낮추는 데 도움이 돼 농가 소득 증대로 이어지길 기대한다"며 "지역 농업이 경쟁력 있는 밭작물 중심으로 전환하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

강수현 양주시장은 "밭작물 생산·재배단지 조성사업으로 구입한 콩 콤바인을 통한 공동 영농 활성화로 더 많은 농업인의 생산성을 높여 농민들의 어려움을 개선할 수 있는 하나의 계기가 되었으면 한다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
