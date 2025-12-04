본문 바로가기
SK에코플랜트, 'AI 강화' 조직 개편 단행…"미래 성장 기반 구축"

이정윤기자

입력2025.12.04 14:20

SK에코플랜트, 'AI 강화' 조직 개편 단행…"미래 성장 기반 구축"
SK에코플랜트가 인공지능(AI) 분야 사업 모델에 초점을 맞춘 조직개편을 단행했다.


SK에코플랜트는 AI 분야 설계·조달·시공(EPC)사업 수행 시너지 효과를 극대화하기 위해 AI솔루션사업 조직을 신설한다고 4일 밝혔다. 이를 위해 건축·토목·플랜트 등 EPC를 수행하는 솔루션사업 조직과 AI 데이터센터, 연료전지, 재생에너지 사업 등을 담당하는 에너지사업 조직을 통합한다.

아울러 사장 직속으로 AI혁신담당 조직을 별도 편제해 AI 전략 구축 및 전사 변화추진을 가속화한다.


이 외에도 전사 리스크 관리 시스템도 고도화한다. 기존 리스크 관리 조직인 BRM(Business Risk Management) 센터 산하에 안전, 품질 조직을 편입해 총괄 관리 조직으로 재편했다. SHE(안전·보건·환경) 역량 강화 및 최적화된 의사결정 지원을 위해 외부 전문가가 참여하는 안전품질위원회도 운영한다.


임원 인사를 통해선 현장 실행력 강화 기조를 반영했다. 세대교체와 함께 사업·현장 핵심 인재를 적극 발탁하고, 기존 스태프 조직과 사업 조직 임원 간 순환배치도 실시했다.

SK에코플랜트 관계자는 "사업 포트폴리오 전환 기조 아래 조직개편을 통해 핵심 사업 역량을 강화하고 지속 가능한 성장을 위한 견고한 기반을 구축하겠다"고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
