김동연 경기지사 "양평 양근대교 확장 공사 내년 2월 착공하겠다"

김동연 지사, 양평 양근대교 건설 현장 방문

남한강 건너려는 차량 등 만성 교통체증지역

4차로 확장 공사로 개선 기대

김동연 경기도지사가 양평 지역 교통 문제를 개선할 '양근대교 확장 공사'에 대해 내년 2월 착공을 목표로 조속히 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

김동연 경기도지사가 4일 양평 지역 교통 문제를 개선할 '양근대교 확장 공사'에 대해 내년 2월 착공을 목표로 조속히 추진하겠다는 입장을 밝히고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

현장에서 도정 현안을 점검하고 도민들의 목소리를 듣는 민생경제 현장투어를 진행 중인 김동연 지사는 4일 20번째 '민생경제 현장투어' 현장으로 양평군을 찾았다.

첫 번째 투어 일정으로 양평도서관에서 열린 국지도 98호선 양근대교 확장 공사 주민설명회를 찾은 김 지사는 "경기도 전역을 다니면서 '달려가는 곳마다 달라진다'라는 구호로 달리고 있다. 가는 곳마다 가장 큰 현안 문제가 무엇일까. 늘 고민하는데 오늘은 양근대교"라며 "차질없이 준비해 내년 2월에 착공하겠다"고 말했다.

그러면서 "이 문제를 풀기 위해 양평군하고 정말 긴밀하게 협의했다. 들어가는 예산도 이미 정부, 양평군하고 합의를 봤다. 양평 발전을 위해 힘을 합쳐 계획대로 추진하겠다"고 강조했다.

'국지도 98호선 양근대교 확장공사'는 양평군 강상면 병산리에서 양평읍 양근리를 잇는 양근대교 기존 2차로 1㎞ 구간을 폭 약 20m 4차로로 확장하는 내용이다. 도는 2016년 '제4차 국지도 5개년 계획(국토교통부)'에 반영 후 주요 행정절차를 이행했으며 타당성 재검토 협의 등의 과정을 거쳐 지난 9월 공사를 발주했다. 내년 2월 착공 및 2030년 준공을 목표로 추진 중이다.

김동연 경기도지사가 4일 양평 지역 교통 문제를 개선할 '양근대교 확장 공사' 현장을 방문해 인사말을 하고 있다. 경기도 제공 원본보기 아이콘

이 일대는 중부내륙고속도로, 수도권제2순환고속도로, 제2영동고속도로 등이 남양평 교차로(IC)를 통해 양근대교와 연계돼 특히 주말이면 극심한 교통체증을 겪고 있다.

한편, 김동연 경기도지사는 지난 11월 5일 2026년도 예산안 시정연설문을 통해 경기도 교통정책을 소개하면서 "교통은 경기도의 가장 중요한 민생 과제"라고 강조한 바 있다. 경기도는 김 지사의 양근대교 확장 노력이 이런 실천 가운데 하나라며 '교통 민생' 해결 노력이 양평에서도 결실을 맺을 것으로 기대한다고 설명했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



