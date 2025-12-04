삼정KPMG, 싱가포르 아토즈 컨설팅과 투자 협력 강화

아세안 M&A·투자 기회 공동 발굴

삼정KPMG는 싱가포르 및 아세안(동남아시아국가연합) 시장 진출 자문 전문기업인 아토즈 컨설팅과 한국·싱가포르 간 투자 기회 확대 및 글로벌 자문 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약은 아시아 금융 허브인 싱가포르를 중심으로 해외 투자 수요가 빠르게 증가하는 시장 환경을 반영한 조치다. 싱가포르는 세제 혜택과 개방적인 비즈니스 환경을 바탕으로 국내 고액자산가들의 패밀리오피스 설립 핵심 지역으로 부상하고 있으며, 한국 기업의 아세안 시장 진출 확대에 따른 현지 기반 전문 자문 수요도 높아지고 있다.

2011년 설립된 아토즈 컨설팅은 싱가포르, 홍콩, 캄보디아에 사무소를 두고 법인 설립, 금융 계좌 개설, 패밀리오피스 설립 및 운영 자문 등 현지 내 원스톱 서비스를 제공하며 아세안 지역에서 탄탄한 네트워크를 구축한 전문 컨설팅사다.

양측은 이번 협력을 통해 ▲한국·싱가포르 간 교차 투자 기회 체계적 발굴 ▲국내 기업·고액자산가 글로벌 자산관리 및 해외 진출 수요 심층 대응 ▲아세안 기반 투자 기회 발굴 및 거래 연결 역량 강화 등에 주력할 계획이다.

삼정KPMG 김이동 재무자문부문 대표(오른쪽)와 아토즈 컨설팅 김정건 대표(왼쪽)가 3일 강남구 역삼동 삼정KPMG 본사에서 한국·싱가포르 간 투자 기회 확대와 글로벌 자문 역량 강화를 위한 업무협약을 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 삼정KPMG

특히 아토즈 컨설팅의 싱가포르 내 네트워크와 실무 경험, 그리고 삼정KPMG의 글로벌 금융·세무·M&A 자문 역량을 결합해 상호 투자 기회를 적극적으로 모색할 예정이다.

또한 싱가포르 패밀리오피스 설립 및 운영 지원, 현지 라이선스 취득 관련 컴플라이언스 체계 수립 등 다양한 자문 서비스를 공동으로 제공하며 고객의 비즈니스 성과를 높이는 데 집중할 방침이다.

삼정KPMG는 이번 협약을 통해 싱가포르 및 아세안 관련 M&A 자문 역량을 고도화하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김이동 삼정KPMG 재무자문 부문 대표는 "양사가 보유한 전문성과 네트워크를 결합해 고객에게 실질적 성과를 제공하는 글로벌 협력 모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





