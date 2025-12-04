[포토] '조작수사 정치검찰 즉각 징계하라'

정청래 대표와 김병기 원내대표를 비롯한 더불어민주당 의원들이 4일 국회에서 윤석열 정치검찰의 조작기소 책임자 처벌 촉구 규탄대회를 열고 구호를 외치고 있다.







