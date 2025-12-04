알에스오토메이션, 유상증자 청약 시작…"한국형 로봇 플랫폼 표준 구축 투자"

산업용 모션제어 분야를 선도하는 알에스오토메이션 알에스오토메이션 140670 | 코스닥 증권정보 현재가 13,720 전일대비 670 등락률 +5.13% 거래량 455,579 전일가 13,050 2025.12.04 09:38 기준 관련기사 [비즈리더]강덕현 알에스오토메이션 대표 "피지컬AI 핵심 기술 내재화로 글로벌 수요 대응"[증권신고서 읽는 기자]실적 부진에 400억 유증 나선 알에스오토메이션[특징주]알에스오토, 요격미사일 핵심기술 국산화…다수 방산기업 잇달아 문의 전 종목 시세 보기 close (대표 강덕현)이 4일부터 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 청약을 시작한다.

알에스오토메이션은 앞서 최종 발행가액을 주당 9940원으로 확정한 바 있다. 이번 증자는 총 353만6700주의 신주를 발행하는 형태로 진행되며, 조달 금액은 351억5479만원이다.

알에스오토메이션은 오는 4일부터 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 청약을 시작하며 구주주 청약은 4~5일, 일반공모 청약은 9~10일 진행된다. 신주상장 예정일은 오는 24일이다.

회사는 조달 자금 가운데 158억원을 연구개발 비용에 투입할 계획이다. 여기에는 ▲AI 컨트롤 소프트웨어 플랫폼 기술 개발 ▲에지 컴퓨팅(Edge Computing) 기반 드라이브 플랫폼 개발 ▲온머신·휴머노이드·방산 구동 모듈 개발 등이 포함된다.

특히 알에스오토메이션은 모션 제어 분야의 상위 컨트롤러부터 서보드라이브, 모터, 센서 등을 자체 기술로 개발해 피지컬 AI 기반 모션제어 풀스택을 보유하고 있으며 내재화한 국내 유일한 회사다. 이를 AI 컨트롤 소프트웨어 플랫폼 내에서 설계부터 운영까지 통합 처리할 수 있도록 해 한국형 로봇 플랫폼 표준을 구축하는 것이 목표다.

또 에지 컴퓨팅 기술을 접목해 로봇모션 파운드리(Foundry), 일체형 구동모듈(스마트 액추에이터), 정전용량식 엔코더, 스마트 모터 컨트롤러(SMC) 등 핵심 기술을 고도화하며 온머신 제품과 더불어 고속, 고정밀도가 요구되는 휴머노이드로봇, 방산 등 차세대 장비 시장에 적극 대응할 예정이다.

강덕현 알에스오토메이션 대표는 "피지컬AI가 각광받으며 산업 전체의 패러다임이 전환되고 있는 시점에서 피지컬 AI 기반 모션제어 풀스택을 갖춘 알에스오토메이션의 기술력 역시 주목 받을 것으로 기대된다"며 "향후 하드웨어와 AI를 아우르는 로봇 산업 생태계 리딩 기업으로 도약해 기업 가치를 높이기 위한 모든 역량을 집중할 계획"이라고 말했다.





