본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중기중앙회, 제2차 협동조합활성화위원회 개최

이성민기자

입력2025.12.03 10:30

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제도개선 경과 공유·협동조합 활성화 방안 논의

중소기업중앙회는 3일 경기 성남시 한국전기공업협동조합에서 '2025년 제2차 협동조합활성화위원회'를 개최했다고 밝혔다.


이날 위원회에는 위원장인 채정묵 한국프라스틱공업협동조합연합회장을 비롯해 김방식 한국유기질비료산업협동조합 이사장, 문희봉 한국전기공업협동조합 이사장 등 위원 12명이 참석했다.

서울 여의도 중소기업중앙회. 중소기업중앙회

서울 여의도 중소기업중앙회. 중소기업중앙회

AD
원본보기 아이콘

회의에서는 ▲협동조합 협의요청권 도입 ▲협동조합 설립요건 완화 등 협동조합 활성화 제도개선 주요 경과가 보고됐다. 아울러 '제4차 중소기업협동조합 활성화 3개년 계획' 주요 추진 전략인 시장 대응능력 강화 환경 변화 공동 대응 수출경쟁력 강화 지역경제 기반 확대 협동조합 제도개선에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.


위원들은 한국전기공업협동조합 업무 현장을 견학하고 기술개발, 인력양성, 판로확보 등 조합 사업 현황과 운영 노하우를 공유하는 시간도 가졌다.


채 위원장은 "개별 중소기업의 한계 극복과 경쟁력 강화를 위해서는 협동조합 활성화가 무엇보다 중요하다"며 "협동조합 협의요청권 도입과 협동조합 설립요건 완화 등 관련 법 개정 추진과 제4차 중소기업협동조합 활성화 3개년 계획의 성공적인 이행을 위해 노력하겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

러트닉 "韓日 대미투자 7500억달러, 원전 건설로 시작"

기업대출 늘린 은행들…깡통대출 등 건전성 관리는 숙제

새로운 이슈 보기