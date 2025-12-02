본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일날씨]서울 아침 영하 8도 맹추위…일부 지역은 눈

박지수인턴기자

입력2025.12.02 20:46

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아침 최저기온 -11∼-1도
충남·전북 서해안 중심 눈 예보

서울 종로 광화문 광장. 조용준 기자

서울 종로 광화문 광장. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

수요일인 3일 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 전국 대부분 지역에 맹추위가 닥칠 전망이다.


기상청에 따르면 내일 아침 최저기온은 -11∼-1도, 낮 최고기온은 -3∼7도로 예보됐다. 충남 서해안, 전라 해안, 제주도를 중심으로 바람이 시속 70㎞ 이상으로 매우 강하게 불겠고, 건조 특보가 발효된 강원 산지·동해안에서도 시속 70㎞로 바람이 불 전망이다.

충남 서해안과 전북 서해안을 중심으로 눈 예보가 내려졌다. 예상 적설량은 충남 서해안, 전북·전남 서해안 3∼8㎝, 전북, 광주, 전남 중부 내륙 1㎝, 제주도 산지 3∼10㎝ 등이다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5∼5.0ｍ, 서해 1.5∼4.0ｍ, 남해 1.0∼4.0ｍ로 예상된다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 제품은 빈곤층이 사요" 발언한 부사장 결국 쫒겨났다 "우리 제품은 빈곤층이 사요" 발언한 부사장 결국 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

치킨 한마리 맞아? 이젠 주문할때 메뉴판 'g' 확인하세요

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기