[내일날씨]서울 아침 영하 8도 맹추위…일부 지역은 눈

수요일인 3일 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 전국 대부분 지역에 맹추위가 닥칠 전망이다.

기상청에 따르면 내일 아침 최저기온은 -11∼-1도, 낮 최고기온은 -3∼7도로 예보됐다. 충남 서해안, 전라 해안, 제주도를 중심으로 바람이 시속 70㎞ 이상으로 매우 강하게 불겠고, 건조 특보가 발효된 강원 산지·동해안에서도 시속 70㎞로 바람이 불 전망이다.

충남 서해안과 전북 서해안을 중심으로 눈 예보가 내려졌다. 예상 적설량은 충남 서해안, 전북·전남 서해안 3∼8㎝, 전북, 광주, 전남 중부 내륙 1㎝, 제주도 산지 3∼10㎝ 등이다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5∼5.0ｍ, 서해 1.5∼4.0ｍ, 남해 1.0∼4.0ｍ로 예상된다.





